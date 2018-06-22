Tesla Semi уже ездит по дорогам

На протяжении довольно длительного времени в США видят прототипы Tesla Semi, которые путешествуют по каким-то длинным участкам трассы. Это грузовики, которые не требуют наличия пилота — просто включается программа и авто двигается в нужном направлении. Это крутая штука, так как работает Tesla Semi на электричестве и водителя тоже не нужно, что позволяет существенно снизить стоимость поездки. В свою очередь это повлияет на стоимость услуг — доставка продуктов или электроники будет дешевле, значит и стоимость конечного продукта тоже. Теперь вот компания протестировала новинку на мосту возле Санта-Роуз. Все прошло успешно, продукт отлично справился с поставленной задачей. До массово производства еще очень далеко, но это лишь начало пути. В будущем так будут работать не только грузовики.