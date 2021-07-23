Tesla будет принимать биткоины за автомобили

Ранее в этом году Tesla начала принимать биткоины в качестве способа оплаты за свои автомобили, но через несколько дней компания прекратила это делать, сославшись на опасения по поводу воздействия криптовалюты на окружающую среду. Теперь Илон Маск, генеральный директор Tesla, говорит, что компания, вероятно, снова начнет принимать биткоины для покупки автомобилей. На конференции B-Word, которую организовал Crypto Council for Innovation, он сказал: «Похоже, биткоин намного больше смещается в сторону возобновляемых источников энергии». Он также добавил, что хотел бы провести более тщательную проверку, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемых источников энергии, скорее всего, составляет 50 или более процентов и что существует тенденция к увеличению этого числа.

Он также сказал, что если это продолжится, то Tesla, скорее всего, возобновит прием биткоинов. В мае месяце, когда компания перестала принимать биткоины в качестве оплаты, компания выпустила заявление и заявила, что начнет принимать платежи в биткойнах, как только процесс добычи криптовалюты «перейдет на более устойчивую энергетику». То есть, если майнеры будут использовать уголь и прочие сжигаемые ресурсы для добычи криптовалюты, то Tesla не будет принимать биткоины, отказавшись от их использования в пользу окружающей среды. А если добыча будет основана на экологически чистых ресурсах, то никаких проблем нет. Вопрос только в комиссии при переводе платежа.
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