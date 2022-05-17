Tesla начала принимать предзаказы на электрогрузовики Tesla Semi

Tesla отложила выпуск электрогрузовика из-за пандемии коронавируса и глобальной нехватки чипов, но теперь производитель объявил о начале приема предварительных заказов на Tesla Semi. Желающие оформить предзаказ должны перевести 20 000 долларов, но точной даты начала отгрузок пока нет.

На момент анонса Tesla Semi в 2017 году автопроизводитель заявил, что серийные версии 36-тонного электрогрузовика будут иметь запас хода около 480 и 800 км по цене 150 000 и 180 000 долларов соответственно. Грузовик может разгоняться от 0 до 60 миль в час (97 км/ч) за 20 секунд даже с огромной нагрузкой. В марте прошлого года стало известно, что Tesla строит производственную линию для Tesla Semi в новом здании рядом с Gigafactory Nevada, чтобы к концу 2021 года выпускать пять электрогрузовиков Tesla Semi в неделю. Однако в июле прошлого года стало известно, что выпуск Tesla Semi перенесен на 2022 год «из-за ограниченной доступности аккумуляторных элементов и проблем с глобальной цепочкой поставок».

Ожидается, что Tesla Semi обеспечит значительную экономию топлива по сравнению с традиционными грузовиками. Прогнозируется, что это позволит сэкономить до 100 000 долларов в год на эксплуатационных расходах. Если прогнозы подтвердятся, то Tesla Semi может принести революционные изменения в транспортную отрасль.

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