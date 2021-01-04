Tesla начнет поставки внедорожников Model Y с завода Китая

Хотя спрос на электромобили, а также на необходимую инфраструктуру, необходимую для этого, все еще очень низок в некоторых частях Азии по сравнению с Европой, китайский рынок предоставляет производителям электромобилей широкие возможности и потенциал, поскольку страны играют ключевую роль в инициативах. сократить выбросы парниковых газов и уменьшить их углеродный след.
Электромобиль работает на значительно более чистой энергии, чем его бензиновые и дизельные аналоги, что приводит к значительному сокращению выбросов углекислого газа по сравнению с обычными автомобилями.
Tesla Model Y продается в Китае по цене 52 000 долларов.