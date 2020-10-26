Tesla намерена отозвать 30 тысяч автомобилей из-за неисправности подвески

Компания Tesla намерена отозвать в Китае 29193 автомобилей модели Tesla Model X и Model S. Отзыв касается автомобилей, которые были произведены в период с 17 сентября 2013 года по 16 августа 2017 года, по причине проблем с подвеской.

У автомобилей обнаружена проблема с подвеской, а именно в шаровых опорах заднего шатуна передней подвески. Компания Tesla обязуется бесплатно заменит задние соединения левой и правой передней подвески.

Это не первый случай, когда возникают проблемы с передней подвеской двух моделей: в 2017 году Tesla выпустила документ, в котором говорится, что некоторые компоненты могут не соответствовать его стандартам прочности. В 2016 году появились сообщения о ржавчине шаровых шарниров в модели Model S, что послужило поводом для расследования Daily Kanban.

Комментарии и отзывы Tesla Model X и Model S
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