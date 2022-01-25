Tesla официально вышла на автомобильный рынок Турции

Известный производитель электромобилей Tesla официально вышел на новый рынок. Теперь популярные модели электромобилей компании будут доступны на автомобильном рынке Турции.

Только в прошлом году американский автопроизводитель отгрузил более 900 000 единиц своих электромобилей по всему миру. Это на 87% больше, чем в 2020 году. На данный момент США и Китай являются крупнейшим рынком компании. Tesla назначила Кемаля Гечера своим генеральным директором, официально выйдя на рынок новых автомобилей в Турции. Кроме того, ранее предполагалось, что деятельность компании в Турции приведет к увеличению капитала на 50 000 000 турецких лир (примерно 3,6 миллиона долларов США). Производитель электромобилей также работает над созданием сети Supercharger в стране, которая охватит большую часть Балкан вместе с многочисленными точками быстрой зарядки в Болгарии. Другие регионы включают Сербию, Румынию и другие страны региона.
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