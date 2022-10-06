Tesla откажется от важнейших датчиков в своих автомобилях

Рынок электрокаров развивается семимильными шагами, но не во всех сферах это на самом деле заметно. Например, какое-то время назад компания Tesla официально поставляла свои автомобили с различными сенсорами и ультразвуковыми датчиками, которые позволяли автопилоту автомобиля лучше ориентироваться в пространстве и справляться с автономным управлением автомобиля. Но теперь оказалось, что компания отказывается от таких датчиков в Tesla, так как они, по мнению производителя, не совсем необходимы конечному покупателю. Это довольно странное заявление, ведь теперь вместо ультразвуковых датчиков и прочих хитрых технологий компания планирует использовать просто систему камер, которая будет отвечать за те же поставленные задачи.

Вероятно, производитель умных автомобилей делает ставку на то, что машинное обучение в паре с машинным зрением будет справляться с автономным вождением даже лучше, чем датчики и сенсоры. Правда, здесь хотелось бы отметить, что машинное обучение даёт сбои довольно часто, плюс у Tesla и так были проблемы с экстренным торможением и распознаванием детей, к примеру, а теперь система потенциально будет работать еще хуже. Будем надеяться, что это какой-то экспериментальный шаг, который позволит компании выйти на новый уровень без потери необходимого уровня безопасности на дороге. И интересно будут ли другие производители автомобилей следовать по этому пути или они решат и дальше использовать базовые датчики.