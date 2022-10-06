Tesla откажется от важнейших датчиков в своих автомобилях

Рынок электрокаров развивается семимильными шагами, но не во всех сферах это на самом деле заметно. Например, какое-то время назад компания Tesla официально поставляла свои автомобили с различными сенсорами и ультразвуковыми датчиками, которые позволяли автопилоту автомобиля лучше ориентироваться в пространстве и справляться с автономным управлением автомобиля. Но теперь оказалось, что компания отказывается от таких датчиков в Tesla, так как они, по мнению производителя, не совсем необходимы конечному покупателю. Это довольно странное заявление, ведь теперь вместо ультразвуковых датчиков и прочих хитрых технологий компания планирует использовать просто систему камер, которая будет отвечать за те же поставленные задачи.

Вероятно, производитель умных автомобилей делает ставку на то, что машинное обучение в паре с машинным зрением будет справляться с автономным вождением даже лучше, чем датчики и сенсоры. Правда, здесь хотелось бы отметить, что машинное обучение даёт сбои довольно часто, плюс у Tesla и так были проблемы с экстренным торможением и распознаванием детей, к примеру, а теперь система потенциально будет работать еще хуже. Будем надеяться, что это какой-то экспериментальный шаг, который позволит компании выйти на новый уровень без потери необходимого уровня безопасности на дороге. И интересно будут ли другие производители автомобилей следовать по этому пути или они решат и дальше использовать базовые датчики.
Rivian и Mercedes-Benz будут создавать автомобили совместно…
Rivian и Mercedes-Benz объединяются с целью более быстрого создания больших электрических фургонов. Две к…
Panasonic построит крупнейший завод по производству батарей…
Panasonic объявила в среду, что подписала инвестиционное соглашение на 4 миллиарда долларов со штатом Кан…
Ищем лучшие запчасти для AEG…
На сегодняшний день можно смело заявить, что …
Лучшие запчасти для Black&Decker…
Профессионалы, выполняющие ремонтные или строительные работы, чаще всего обращают своё внимание на …
Выбираем аксессуары для рации…
В последнее время огромную популярность завоевали …
Представлен новый кроссовер Cowin i-FA01…
Бренд Cowin, ранее принадлежавший Chery представил новый кроссовер Cowin i-FA01. …
Анонсирован спортивный электромобиль Polestar Electric Roads…
Производитель электромобилей из Швеции Polestar анонсировал концептуальную спортивную модель под название…
Серийное производство гибридного кроссовера Li Auto L9 запущ…
Li Auto L9 был представлен около двух месяцев назад и теперь он запущен в серийное производство. …
Обзор DUNOBIL SPIEGEL SOLO TOUCH. Недорогой видеорегистратор зеркалоОбзор DUNOBIL SPIEGEL SOLO TOUCH. Недорогой видеорегистратор зеркало
Обзор Dunobil Wascher Pro. Беспроводная мойка высокого давленияОбзор Dunobil Wascher Pro. Беспроводная мойка высокого давления
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor