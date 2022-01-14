Tesla откладывает Cybertruck на 2023 год

Tesla никогда не отличалась фантастическим соблюдением сроков, поэтому неудивительно, что амбициозный электрический пикап компании — Cybertruck отложен на 2023 год.

Первоначально Cybertruck был анонсирован в 2019 году и Tesla пообещала, что автомобиль сойдет с конвейера в конце 2021 года. Затем, в августе того же года, полное производство было отложено до 2022 года. Теперь этот срок продлился до 2023 года. Задержка является результатом изменения характеристик и функций, которые Tesla вводит, чтобы сделать автомобиль более привлекательным на растущем рынке электрических пикапов. Другие факторы, которые могли способствовать задержке, включают внешние проблемы, такие как продолжающаяся пандемия и глобальная нехватка чипов которая затронула всех автопроизводителей, а также проблемы, характерные для Cybertruck. Угловатый внешний вид автомобиля вызывает споры, вызывая в равной мере восторг и презрение, он безусловно сопряжен с уникальными дизайнерскими проблемами, такими как проблема создания огромного дворника, закрывающего гигантское переднее стекло. Cybertruck от Tesla может позволить себе небольшую задержку, но при этом компания рискует потерять потенциальных клиентов.