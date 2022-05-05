Tesla откроет еще один завод в Шанхае

Tesla создаст новый завод в Шанхае, который будет способен выпускать до 450 000 электромобилей в год и будет располагаться рядом с действующим заводом. Gigafactory Shanghai позволила Tesla вырасти впечатляющими темпами во время пандемии, в то время как остальная часть автомобильной промышленности замедлилась. В прошлом году Gigafactory Shanghai превзошла завод Fremont (автомобильный завод во Фремонте, Калифорния) по производственной мощности и стала новым основным экспортным центром Tesla.

Новый завод будет выпускать электромобили Model 3 и Model Y. После запуска нового завода компания сможет выпускать в Шанхае до 1 миллиона автомобилей в год.