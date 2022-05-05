Tesla отозвала 14 600 автомобилей Model 3 в Китае

Американский автомобильный гигант Tesla отозвал более 14 600 автомобилей в Китае из-за сбоя программного обеспечения, которое могло привести к угрозе безопасности. Американский бренд очень популярен в Китае, но сталкивается с жалобами на качество и обслуживание. Регулирующие органы заявили, что Tesla подала план отзыва 14 684 автомобилей Model 3, большинство из которых произведены в Китае. Отзываемые автомобили отображают неполную информацию о скорости в "режиме трек". Неисправность может повлиять на правильное понимание водителем скорости автомобиля и в крайних случаях может повысить риск столкновения.

Напомним, что прошлом месяце Tesla также отозвала почти 128 000 автомобилей после того, как китайские регулирующие органы обнаружили дефект, который мог повысить риск столкновения.