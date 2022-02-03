Tesla отозвала 817 143 автомобиля из-за дефекта

Tesla снова сталкивается с масштабными проблемами качества программного обеспечения. Американское издание сообщает, что Tesla отозвала 817 143 автомобиля из-за дефекта в функции звукового сигнала ремня безопасности. Все автомобили Model 3 и Model Y, а также автомобили Model S и Model X 2021 года выпуска и новее имеют «программную ошибку», которая предотвращает звучание звукового сигнала при запуске, если звуковой сигнал был прерван и ремень безопасности не был пристегнут. Согласно уведомлению об отзыве, вы можете столкнуться с проблемой, просто закрыв дверь сразу после выхода из автомобиля. Автопроизводитель планирует исправить ошибку звукового сигнала ремня безопасности, выпустив беспроводное обновление где-то в начале февраля. Сообщений о травмах нет, и визуальное предупреждение о непристегнутом ремне по-прежнему отображается правильно. Южнокорейские испытатели впервые обнаружили проблему 6 января, а 25 января Tesla решила, что отзыв необходим после расследования.

Хотя этот отзыв относительно незначителен, для Tesla он всё могло быть намного хуже. Это произошло всего через несколько дней после отзыва из-за ошибки полного самостоятельного вождения, и в то время как NHTSA расследует серию инцидентов, когда автомобили, использующие автопилот, врезались в машины экстренных служб. Водителю также грозит уголовная ответственность за аварию, связанную с автопилотом. И это помимо отзывов из-за физических проблем, таких как дефекты камеры, багажника и подвески.