Tesla отзывает бета-версию программного обеспечения Full Self-Driving

Tesla отозвала недавно выпущенную бета-версию программного обеспечения Full-Driving, которое включало режим Assertive Mode. Напористый режим позволял транспортным средствам использовать знаки остановки в режиме самостоятельного вождения на скорости до 5 миль в час.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) опубликовало заявление, в котором говорится, что отсутствие остановки перед знаком «стоп» увеличивает риск аварии, что приводит приводит к плачевным последствиям. ПО охватывает 53 822 автомобиля Tesla, включая автомобили Model S и X, с 2016 по 2022 год. Автомобили Model 3 подлежат отзыву ПО с 2017 по 2022 год. Маленький внедорожник Tesla Model Y также подлежит отзыву ПО с 2020 по 2022 модельный год. В начале февраля Tesla выпустила OTA-обновление прошивки, которое отключило автоматическую остановку транспортных средств под знаками STOP. После встречи с NHTSA в январе Tesla согласилась исключить функцию непрерывной остановки из своего программного обеспечения.
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