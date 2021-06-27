Tesla отзывает более 285 тысяч электромобилей в Китае

Компания Tesla объявила о том, что отзывает с китайского рынка более 285 тысяч электромобилей Model 3 и Model Y. Стоит отметить, что большинство из них были произведены в Китае. Причина отзыва электромобилей связана с вероятностью случайного включения системы круиз-контроля, что в свою очередь, могло привести к внезапному увеличению скорости движения транспортного средства. Официальных комментариев представителей компании Tesla еще не было.

Будет отозвано 249 855 электромобилей Model 3 и Y, которые были произведены на заводе Tesla Gigafactory в Шанхае, а также около 36 тысяч единиц Model 3, импортированных на китайский рынок.
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