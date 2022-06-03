Tesla переносит мероприятие AI Day 2022 на 30 сентября

Tesla открыла первую главу своего мероприятия AI Day в прошлом году, когда одела человека в костюм робота на сцене, пообещав в конечном итоге показать реальный прототип робота-гуманоида Tesla Bot. Согласно последним событиям, название Tesla Bot было изменено на Optimus, а мероприятие AI Day 2022 теперь перенесено на 30 сентября.

Во время последнего мероприятия AI Day 19 августа 2021 года Tesla подробно рассказала о своих амбициях, ориентированных на искусственном интеллекте. Звездой шоу стал чип D1, построенный полностью собственными силами с использованием 7-нм архитектуры, который, как ожидается, будет использоваться в суперкомпьютере Dojo компании, лежащем в основе обширных амбиций Tesla по обучению нейронных сетей. По словам Илона Маска, этот чип в конечном итоге позволит Dojo обрабатывать изображения примерно в четыре раза быстрее, чем другие вычислительные системы. Во время прошлогоднего мероприятия Tesla также продемонстрировала расширенные возможности своего автопилота, полуавтономной системы вождения, признав при этом, что возможности FSD мешают два фактора: временная блокировка поля зрения камер и неточная информация о дорожных знаках. Чтобы противодействовать этим недостаткам, Tesla объявила, что ее инженеры используют пространственный повторяющийся сетевой видеомодуль для обучения ИИ системы автопилота отслеживанию как пространственных, так и хронических очередей.