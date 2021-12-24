Tesla перестанет позволять людям играть в игры во время движения

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, Tesla больше не позволит людям играть в видеоигры на встроенном дисплее своих автомобилей во время движения. Это изменение, которое будет включено в обновление программного обеспечения, происходит сразу после того, как NHTSA объявляет о расследовании этой функции, которое будет включать оценку более полумиллиона автомобилей.

Tesla сообщил агентству, что изменит эту функцию, говорится в заявлении NHTSA, отправленном по электронной почте. «Закон о безопасности транспортных средств запрещает производителям продавать автомобили с функциями, представляющими необоснованный риск для безопасности, включая технологии, которые отвлекают водителей от безопасного вождения», - говорится в заявлении агентства.