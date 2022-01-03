Tesla показала отличные продажи, но это может скоро измениться

Успех продаж Tesla продолжался до самого конца года. Компания сообщила, что в 2021 году поставила 936 172 электромобиля, из них около 308 600 в четвертом квартале. Хотя это не та волшебная цифра в 1 миллион, на которую компания могла бы надеяться, результат всё равно достаточно внушительный — и это почти вдвое больше, чем 499 550 автомобилей, переданных клиентам в 2020 году. Впрочем, есть и некоторые негативные моменты — прошедший год не был звездным для Model S и Model X. Поставки этих автомобилей более высокого класса упали более чем вдвое в 2021 году — с 57 039 автомобилей до 24 964. Однако это не было полным шоком, поскольку многие клиенты хотели (или должны были) дождаться модернизации S и X, которые не планировалось выпустить до весны, включая высокопроизводительные варианты Plaid.

Но даже при этом объемы поставок компании весьма значительны, учитывая нехватку микросхем, которая преследовала автомобильную промышленность и даже заставила Tesla отгрузить некоторые автомобили без USB-портов. Компания также намерена продолжать расти между запланированным запуском Cybertruck в 2022 году и открытием новых заводов в Остине и Берлине. Впрочем, у специалистов есть опасения, что растущая репутация Tesla из-за проблем с качеством сборки может оттолкнуть потенциальных покупателей в будущем. Кроме того, конкуренты не сидят сложа руки — Tesla придется отбиваться от Ford F-150 Lightning, Cadillac Lyriq, Mercedes EQA и других электромобилей от именитых конкурентов. Команда Илона Маска находится в хорошем положении, учитывая текущие показатели, но рынок может быстро измениться.
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