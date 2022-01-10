Tesla повышает цены на свои автомобили

Недавно генеральный директор Tesla Илон Маск в Twitter подтвердил повышение цен на популярный вариант электромобилей компании. По словам Маска, цены на технологию полного самостоятельного вождения (FSD) значительно вырастут 17 января до 12 000 долларов.

В 2020 году FSD увеличился с 8000 до 10000 долларов. Маск также подтвердил, что ежемесячная стоимость подписки на эту функцию также вырастет, когда она будет выпущена. Тем не менее, нет никаких указаний на то, сколько именно будет стоить подписка. Tesla работает над улучшением своей технологии FSD, чтобы позволить транспортному средству снять с водителя все задачи вождения. В настоящее время технология Tesla больше похожа на систему помощи водителю, которая требует от водителя постоянной концентрации внимания.