Tesla позволит замедлять авто удаленно

Появилась информация о достаточно интересной фишке, которую планируют реализовать в автомобиле Tesla. Разработчики выпустят прошивку, которая позволяет удаленно ограничивать скорость на авто. Это очень крутая функция по множеству параметров. Вы можете отправить свою жену за покупками в супермаркет и просто отключить ей разгон свыше какого-то предела, чтобы она не попала в аварию, вы можете отправить неопытного водителя и ограничить ему скорость езды по городу. Вариантов такого развития событий очень много, вплоть до торможения угонщика вашего авто. Осталось только посмотреть на то, как это будет реализовано в реальной жизни и как будет работать технология. Все же, умные автомобили постепенно становятся очень популярными и если инженеры смогут сделать их еще и действительно умными, то дело пойдет намного лучше.