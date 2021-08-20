Tesla представила робота-гуманоида

Американская компания Tesla, известная производством электромобилей, также занимается производством солнечных крыш для домов и солнечных батарей. Теперь компания расширяет свой бизнес и собирается запустить робота-гуманоида под названием Tesla Bot. Делая это объявление на AI Day, на сцене появился актер в боди, и Илон Маск отметил, что Tesla Bot будет похож на него. Объявление также дает представление о будущем Tesla, поскольку компания работает над новыми интересными продуктами, запуск которых запланирован на будущее. Илон Маск, генеральный директор Tesla, сообщил, что компания построит робота-гуманоида, прототип которого может быть представлен в следующем году. Тем не менее, мы бы посоветовали вам отнестись к этому с долей скептицизма, поскольку такие события редко происходят в определенный период времени, а Tesla имеет правило не придерживаться прогнозируемых временных рамок.

Tesla Bot имеет кодовое название Optimus и работает на тех же чипах и датчиках, которые компания использует для автономного вождения на своих автомобилях. Рост робота составляет около 1,8 метра, а его голова предназначена для отображения полезной информации. Он также сможет носить вещи, передвигаться со скоростью 8 километров в час и даже прыгать. Маск говорит, что у компании есть шанс трансформировать мировую экономику за счет снижения затрат на рабочую силу, если робот-гуманоид работает и может выполнять повторяющиеся задачи, которые сегодня могут выполнять только люди. Но он предупредил, что робот, вероятно, сначала не будет работать.