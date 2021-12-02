Tesla продает Cyberquad ATV для детей

Сегодня Tesla начала продавать Cyberquad, но это не тот квадроцикл, который компания анонсировала, когда представила свой электрический грузовик в 2019 году. Нет, Cyberquad, который вы теперь можете купить в магазине автопроизводителя, представляет собой гораздо меньшую версию транспортного средства, предназначенную для детей — и да, это действительно рабочее средство передвижения. Полноприводный квадроцикл питается от литий-ионного аккумулятора и работает от электричества, как и его более крупная версия. Он имеет запас хода почти 30 километров с настраиваемой максимальной скоростью 15 километров в час, полностью стальную раму, мягкое сиденье, регулируемую подвеску и светодиодные фары в форме полос. Другими словами, это похоже на уменьшенную версию обычного квадроцикла.

Небольшой Cyberquad обойдется вам в 1900 долларов, и ожидается, что поставки транспортного средства начнутся в течение следующих двух-четырех недель. Но прежде чем вы серьезно начнете думать о том, чтобы подарить его своему ребенку на это Новый год, знайте, что Tesla утверждает, что заказы не гарантированно поступят до праздников. Кроме того, в настоящее время квадроцикл доступен только в магазине Tesla в США, так как Telsa официально не представлена на территории России. Конечно, можно заказать квадроцикл из США с доставкой, как это делают с автомобилями, но нужно понимать, что доставка отнимает еще примерно 40-60 дней. Но это достойное решение, у которого нет аналогов на рынке.