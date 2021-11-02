Tesla разрешает электромобилям других производителей использовать свою сеть Supercharger

На этой неделе Tesla запустила пилотный проект в Нидерландах, в котором электромобилям других производителей будет разрешено использовать свою сеть Supercharger, что является первым случаем, когда автопроизводитель открывает свои собственные зарядные станции для электромобилей других компаний.

Сеть Tesla Supercharger часто называют лучшим примером сети зарядки электромобилей : быстрой, надежной и многочисленной. Но сеть Tesla также является эксклюзивной для владельцев Tesla, а это означает, что кто-то, управляющий Volkswagen или Ford EV, не сможет ее использовать. Но теперь это начинает меняться. Генеральный директор Tesla Илон Маск в течение многих лет говорил об открытии обширной сети Supercharger своей компании для других электромобилей. А этим летом он начал раскрывать ключевые детали того, как это будет работать на самом деле. Теперь компания готова начать процесс, объявив о своем первом пилотном проекте .
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