Tesla разрешает электромобилям других производителей использовать свою сеть Supercharger

Сеть Tesla Supercharger часто называют лучшим примером сети зарядки электромобилей : быстрой, надежной и многочисленной. Но сеть Tesla также является эксклюзивной для владельцев Tesla, а это означает, что кто-то, управляющий Volkswagen или Ford EV, не сможет ее использовать. Но теперь это начинает меняться. Генеральный директор Tesla Илон Маск в течение многих лет говорил об открытии обширной сети Supercharger своей компании для других электромобилей. А этим летом он начал раскрывать ключевые детали того, как это будет работать на самом деле. Теперь компания готова начать процесс, объявив о своем первом пилотном проекте .