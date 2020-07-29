Tesla сообщила о доходах во втором квартале 2020 года

Во втором квартале 2020 года компания Tesla демонстрирует хорошие финансовые показатели. Компания не понесла убытков из-за кризиса связанного с COVID-19 несмотря на то, что заводы компании были закрыты на несколько недель. Выручка компании Tesla сократилась на 5% по сравнению с предыдущим годом и составила 6 миллиардов долларов. А чистая прибыль составила 104 миллиона долларов.

Во втором квартале 2020 года компанией было выпущено почти 90 тысяч автомобилей. Компания объявила, что планирует открыть новые заводы в США и Европе. Tesla подтвердила о том, что целью компании является выпуск более 500 тысяч автомобилей в этом году, удастся ли достичь такого результата компании, покажет время.