Tesla создаёт суперкомпьютер Dojo

Компания Tesla заявляет, что начала производство сверхкомпьютера Dojo для обучения своего автономного автопарка автомобилей. В отчёте о финансовых результатах за второй квартал 2023 года компания описала четыре основных технологических этапа, необходимых для решения задачи автономности автомобилей. Речь о том, что технологии нужен крайне большой набор реальных данных, обучение нейронных сетей, аппаратное обеспечение автомобиля и программное обеспечение автомобиля. «Мы разрабатываем каждый из этих компонентов внутри компании. В этом месяце мы делаем шаг к более быстрому обучению нейронных сетей с началом производства нашего тренировочного компьютера Dojo», — заявили в компании.

У автопроизводителя уже есть мощный сверхкомпьютер, основанный на графических процессорах NVIDIA, который является одним из самых мощных в мире, но новый специально разработанный компьютер Dojo использует чипы, разработанные Tesla. Ранее Маск заявлял, что Dojo будет способен выполнять экзафлоп операций, то есть 1 квинтиллион (10^18) операций с плавающей запятой в секунду. Это невероятно мощно. «Для того, чтобы сравняться с тем, что компьютерная система на один экзафлоп способна сделать всего за одну секунду, вам пришлось бы выполнять одно вычисление каждую секунду в течение 31 688 765 000 лет», — объяснили в издании Network World. И, вероятно, это действительно сработает, потому что компьютер такой мощности способен на очень многое, когда будет готов.
Представлен Mac Pro на процессоре M2 Ultra…
Видимо, компания Apple окончательно завершает своё отделение от продукции Intel с новым Mac Pro, использу…
Apple представит AR-гарнитуру на процессоре М2 уже 5 июня…
Хотя презентация WWDC 2023 предпочтительно будет посвящена анонсам новых версий операционных систем, комп…
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 113…
Актуальные процессоры от Intel и AMD, а также встроенная в них графика позволяют собирать системы в компа…
Началась сборка суперкомпьютера El Capitan на процессорах AM…
На прошлой неделе Лаборатория Лоуренса Ливермора объявила, что специалисты уже начали устанавливать компо…
ASUS представила бесшумный компьютер для работы с ИИ…
Компания ASUS (точнее, её подразделение решений для Интернета вещей), сегодня официально объявил о выпуск…
ASUS ROG Ally отправится в релиз за 600 долларов…
Совсем скоро выйдет в релиз серия портативных игровых компьютеров ASUS ROG Ally — официальный запуск, есл…
ThundeRobot готовит к релизу компактный и мощный компьютер M…
Компания ThundeRobot, крупный игрок на китайском рынке, который в последнее время активно работает над по…
GAMDIAS представила микрофон PHEME M1…
GAMDIAS, весьма известный бренд по производству игровой периферии и не только, официально представил нову…
Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H
Обзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым AndroidОбзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым Android
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора
Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работыОбзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor