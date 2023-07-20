Tesla создаёт суперкомпьютер Dojo

Компания Tesla заявляет, что начала производство сверхкомпьютера Dojo для обучения своего автономного автопарка автомобилей. В отчёте о финансовых результатах за второй квартал 2023 года компания описала четыре основных технологических этапа, необходимых для решения задачи автономности автомобилей. Речь о том, что технологии нужен крайне большой набор реальных данных, обучение нейронных сетей, аппаратное обеспечение автомобиля и программное обеспечение автомобиля. «Мы разрабатываем каждый из этих компонентов внутри компании. В этом месяце мы делаем шаг к более быстрому обучению нейронных сетей с началом производства нашего тренировочного компьютера Dojo», — заявили в компании.

У автопроизводителя уже есть мощный сверхкомпьютер, основанный на графических процессорах NVIDIA, который является одним из самых мощных в мире, но новый специально разработанный компьютер Dojo использует чипы, разработанные Tesla. Ранее Маск заявлял, что Dojo будет способен выполнять экзафлоп операций, то есть 1 квинтиллион (10^18) операций с плавающей запятой в секунду. Это невероятно мощно. «Для того, чтобы сравняться с тем, что компьютерная система на один экзафлоп способна сделать всего за одну секунду, вам пришлось бы выполнять одно вычисление каждую секунду в течение 31 688 765 000 лет», — объяснили в издании Network World. И, вероятно, это действительно сработает, потому что компьютер такой мощности способен на очень многое, когда будет готов.