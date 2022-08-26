Tesla создаёт свой собственный суперкомпьютер Dojo

Tesla представила дополнительную информацию о микроархитектуре Dojo компании на конференции Hot Chips 34 в этом году. Компания надеется создать суперкомпьютер с искусственным интеллектом для передачи видеоданных для своих транспортных средств. Веб-сайт Serve The Home недавно сообщил о множестве слайдов, в которых рассказывается о специальном суперкомпьютере с искусственным интеллектом. Tesla Dojo — это специализированная суперкомпьютерная платформа компании, созданная Tesla для машинного обучения искусственного интеллекта и видеообучения с использованием видеоданных, поступающих от линейки автомобилей.

Обширная основа микроархитектуры Dojo работает с видеоданными и является более продвинутой, чем просто просмотр статических изображений или основного текста. Это достижение имеет решающее значение для Tesla, поскольку компании требуется огромный объем вычислений для искусственного интеллекта и стандартная автономия для беспилотных автомобилей. Наиболее значительным технологическим достижением Dojo является решение System-On-Wafer. Существует интегрированная обработка штампов D1 мощностью 15 киловатт на каждые двадцать пять штампов. В комплекте с двадцатью пятью кристаллами D1 Tesla также включает сорок кристаллов ввода-вывода, которые намного меньше. Пользовательский суперкомпьютер с искусственным интеллектом Tesla Dojo оснащен пятью картами, использующими хост-сервера на интерфейсе PCIe, и обеспечивает пропускную способность 4,5 ТБ/сек на каждой плате.
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