Tesla создаёт свой собственный суперкомпьютер Dojo

Обширная основа микроархитектуры Dojo работает с видеоданными и является более продвинутой, чем просто просмотр статических изображений или основного текста. Это достижение имеет решающее значение для Tesla, поскольку компании требуется огромный объем вычислений для искусственного интеллекта и стандартная автономия для беспилотных автомобилей. Наиболее значительным технологическим достижением Dojo является решение System-On-Wafer. Существует интегрированная обработка штампов D1 мощностью 15 киловатт на каждые двадцать пять штампов. В комплекте с двадцатью пятью кристаллами D1 Tesla также включает сорок кристаллов ввода-вывода, которые намного меньше. Пользовательский суперкомпьютер с искусственным интеллектом Tesla Dojo оснащен пятью картами, использующими хост-сервера на интерфейсе PCIe, и обеспечивает пропускную способность 4,5 ТБ/сек на каждой плате.