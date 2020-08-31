Tesla стала видеть знаки ограничения скорости

Tesla выпустила свежее обновление программного обеспечения, которое позволит системе автопилота обнаруживать знаки ограничения скорости с помощью своих камер. Когда камера обнаруживает знак ограничения скорости, он отображается на панели в автомобиле и используется для установки предупреждения об ограничении скорости в соответствии с примечаниями к выпуску программного обеспечения.

Также добавлены функции управления светофором и знаком остановки, и автомобиль будет издавать звуковой сигнал, когда Tesla находится на светофоре, который становится зеленым. Функция является рекомендательной и водитель сам решает, нужно начать движение или нет.

Несмотря на то, что компания называет эту версию автопилота «полностью автономным» и несмотря на обещания генерального директора Илона Маска получить полностью автономные Teslas к этому году, этого еще нет. Teslas по-прежнему нужны люди за рулем. Пакет «Полное самоуправление», стоимость которого начинается с $ 7000 дает клиентам доступ к дополнительным улучшениям.
Комментарии и отзывы Tesla
Обзоры:
Обзор Defender WPL-01. Беспроводное зарядное устройство Обзор Defender WPL-01. Беспроводное зарядное устройство
Новости:
Tesla стала видеть знаки ограничения скорости

Tesla выпустила свежее обновление программного обеспечения, которое позволит системе автопилота обнаружив...
Обзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклономОбзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклоном
Лучшая бензопила. Carver PSG-52-18Лучшая бензопила. Carver PSG-52-18
Обзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлейОбзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлей
Обзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфонаОбзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфона
Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр
Появился видео-ролик 30 минутного геймпл...
Появился видео-ролик 30 минутного геймплЗа несколько дней до презентации предстоящей игры Assassin’s Creed: Valhalla в интернете появился 30 мину...
Ритуальные товары на похороны: что обяза...
Ритуальные товары на похороны: что обязаКогда речь идет про ритуальные товары, чаще всего имеется в виду такое траурное мероприятие как похоро...
Накопитель в PS5 вас разочарует...
Накопитель в PS5 вас разочаруетДо выхода консолей нового поколения осталось не так уж много времени и многие разработчики уже обсуждают ...
Призовой фонд The International 2020 сос...
Призовой фонд The International 2020 сосПризовой фонд турнира The International 2020 по Dota 2 превысил отметку в 25 миллионов долларов. ...
Смартфон Oukitel WP5 Pro получил аккумул...
Смартфон Oukitel WP5 Pro получил аккумулКомпания Oukitel пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Oukitel WP5 Pro, которая сначала буд...
Лучшие электросамокаты. HIPER Voyager MX...
Лучшие электросамокаты. HIPER Voyager MXЭлектросамокаты с каждым годом становятся все популярнее, ведь они позволяют добраться до работы или учеб...
Видеоигра Thronebreaker: The Witcher Tal...
Видеоигра Thronebreaker: The Witcher TalИгра для одного пользователя Thronebreaker: The Witcher Tales, в которой игрок управляет воинственной кор...
AMD официально анонсировала процессоры A...
AMD официально анонсировала процессоры AAMD отметилась не только представленными материнскими плата нового чипсета AMD B550, но и анонсом новых п...
ASUS ROG Phone 3 показали на новом ренде...
ASUS ROG Phone 3 показали на новом рендеАвторитетный индийский инсайдер Ишан Агарвал поделился качественным рендером геймерского смартфона ASUS R...
Surface Duo уже готов к релизу...
Surface Duo уже готов к релизуНа просторах интернета появилась достаточно интересная новость о скором релизе смартфона Surface Duo. Дел...
Call of Duty: Warzone будет только разви...
Call of Duty: Warzone будет только развиCall of Duty: Warzone только запустила совершенно новый сезон, но его разработчики уже думают о том, что ...
Kospet Raptor стоят копейки...
Kospet Raptor стоят копейкиДостаточно часто можно услышать от пользователей жалобы на то, что умные часы стоят слишком дорого и не п...
Обзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкойОбзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкой
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI). Материнская плата под разгон для Core i7 и Core i9Обзор ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI). Материнская плата под разгон для Core i7 и Core i9
Обзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офисаОбзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офиса
Обзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звукомОбзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звуком
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor