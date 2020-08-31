Tesla стала видеть знаки ограничения скорости

Tesla выпустила свежее обновление программного обеспечения, которое позволит системе автопилота обнаруживать знаки ограничения скорости с помощью своих камер. Когда камера обнаруживает знак ограничения скорости, он отображается на панели в автомобиле и используется для установки предупреждения об ограничении скорости в соответствии с примечаниями к выпуску программного обеспечения.

Также добавлены функции управления светофором и знаком остановки, и автомобиль будет издавать звуковой сигнал, когда Tesla находится на светофоре, который становится зеленым. Функция является рекомендательной и водитель сам решает, нужно начать движение или нет.

Несмотря на то, что компания называет эту версию автопилота «полностью автономным» и несмотря на обещания генерального директора Илона Маска получить полностью автономные Teslas к этому году, этого еще нет. Teslas по-прежнему нужны люди за рулем. Пакет «Полное самоуправление», стоимость которого начинается с $ 7000 дает клиентам доступ к дополнительным улучшениям.