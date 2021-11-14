Tesla убирает USB-порты из автомобилей

Tesla может процветать, несмотря на нехватку чипов, но все эти дефициты компонентов, очевидно, влияют на автомобили, которые люди получают в конечном итоге. Информационное издание Electrek узнало, что многочисленные покупатели Model 3 и Model Y получают свои электромобили без портов USB-C на центральной консоли или задних сиденьях. Некоторые клиенты сказали, что их предупредили заранее, но другие узнали об этом только тогда, когда забрали свои электромобили домой. Специалисты по доставке и другие сотрудники Tesla заявили, что недостающие USB-порты связаны с нехваткой микросхем. Некоторые клиенты слышали, что Tesla установит недостающие разъемы в декабре, но неясно, относится ли это к каждому пострадавшему владельцу. Tesla давно перестала отвечать на вопросы в комментариях и, как полагают специалисты данного направления, распустила свою команду по связям с общественностью.

Это не первый раз, когда бренды поставляют автомобили без запчастей, в том числе Tesla. BMW недавно удалила функции сенсорного экрана из некоторых моделей, в то время как эта компания и Tesla удалили опции поясничной поддержки пассажира. И альтернатив для производителей автомобилей на самом деле не так много — автопроизводители задерживают заказы, останавливают производство или иным образом просят клиентов ждать дольше, чем обычно. Впрочем, если вы очень хотите получить новый автомобиль, то жертва в виде пары портов для подключения смартфона — мелочь.
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