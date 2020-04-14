Tesla увеличит объемы продаж

2020-04-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Tesla; [34]
Аналитики компании Tesla провели полный анализ развития компании и сообщили, что в ближайшие пять лет производство будет улучшено и будет построено большее количество заводов, благодаря чему получится выпускать по 1,2 миллиона электрокаров в год. Это очень хороший показатель, который говорит нам о том, что компания планирует занять свою нишу на рынке. Кроме того, нужно понимать, что чем больше продукции выпускает компания, тем более низкая цена за каждую отдельную единицу. И, соответственно, когда компания добьется 1,2 миллионов машин в год, то цена на автомобили снизится, пусть и не очень серьезно. Благодаря этому получится покорить потенциальных покупателей более крутым решением, которое уделывает потенциальных конкурентов.


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