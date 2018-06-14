Tesla увольняет сотрудников

Компания Tesla официально заявила про увольнение 9% своих сотрудников. Это связано с реорганизацией производства и компании в целом, но инвесторы напоминают нам про недавние новости. У Tesla были проблемы с финансированием, после чего была отозвана большая партия автомобилей по причине неисправности, а после этого еще и случился скандал со сбитой женщиной. Она пострадала от автопилота автомобиля, который пусть и косвенно, но навредил компании Tesla. Теперь производитель массово увольняет сотрудников и это очень негативно сказывается на мнении пользователей. Ранее эта компания казалась чем-то невероятным и нерушимым, а теперь мы видим, что Илон Маск на каждом шагу ошибается. Это не может радовать, ведь впереди еще миссия на Марс, которая вполне тоже может провалиться. Будем следить за событиями.