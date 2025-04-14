Tesla выпустила бюджетный Cybertruck

Вчера компания Tesla официально представила новую базовую версию Cybertruck с увеличенным запасом хода — это самая доступная модель на сегодня с ценой от 69990 долларов. Правда, чтобы снизить цену, компании пришлось убрать ряд ключевых функций. Новая модификация под названием Long Range оснащена только одним задним электромотором, в отличие от двух в полноприводной версии. Также она лишена жёсткой автоматической крышки багажника. Вместо неё — либо открытый кузов, либо опциональная мягкая крышка за 750 долларов. По словам Tesla, эта крышка улучшает аэродинамику и добавляет почти 20 километров к запасу хода.

Кроме того, Cybertruck Long Range может проехать до 560 км на одном заряде — это на 40 км больше, чем у полноприводной версии. С мягкой крышкой — до 580 км. При этом буксировочная способность снижена, а разгон также стал медленнее — с 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется за 6,2 секунды, тогда как AWD-версия делает это за 4,1 секунды. Кроме того, из этой комплектации убрали адаптивную подвеску и розетки на 120V и 240V — то есть использовать Cybertruck как мобильный источник питания больше не получится. Также RWD-версия получила тканевые сиденья вместо кожзама и была лишена второго экрана для пассажиров заднего ряда. Вероятно, всё это связано с тоем, что Tesla испытывает сложности с продажами Cybertruck — по данным за 2024 год продано лишь около 50000 единиц, несмотря на миллион предварительных заявок и планы продавать 250 тысяч единиц в год.