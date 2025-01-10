Tesla выпустила обновлённую версию Model Y

Компания Tesla официально представила обновлённый электромобиль Model Y, предназначенный для рынков Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона. Стоит отметить, что это первое значительное обновление кроссовера с момента его дебюта в 2020 году. Изначально рестайлинг был анонсирован после того, как Tesla завершила 2024 год с сокращением объёмов поставок автомобилей по сравнению с 2023 годом — впервые за много лет продажи упали, так что менеджеры решили, что пора. При этом новый электромобиль Model Y отправят в продажу в Китае и некоторых соседних странах уже в марте, но когда обновлённая версия появится в Европе и США, на данный момент неизвестно. Компания никаких анонсов по этому поводу не делала, что, конечно, слегка смущает местную аудиторию фанатов бренда.

С другой стороны, изменения в рестайлинге во многом косметические — передняя часть стала более угловатой, а вместо круглых фар в новой версии установлена сплошная световая панель, проходящий под капотом. В задней части автомобиля вместо традиционных фонарей появилась светодиодная линия — Tesla заявляет, что это первый в своём роде стоп-сигнал, который выпустили с использованием отражающей панели. Соответственно, Tesla обновила все четыре ключевые модели (Model Y, Model 3, Model S и Model X) за последние несколько лет, что должно положительно сказаться на объёмах продаж в Китае. Это ключевой рынок для компании на данный момент, потому что местные бренды активно набирают обороты.
Xiaomi официально представила автомобиль SU7 Ultra…
Вчера компания Xiaomi наконец представила серийную версию своего электрокара SU7 Ultra, который должен ст…
Xiaomi SU7 перешагнула отметку в 100 тысяч автомобилей…
Сегодня компания Xiaomi достигла важной вехи в своём новом бизнесе по производству электромобилей — с кон…
Процессор для Google Pixel 10 будет производить уже не Samsu…
Сегодня появилась информация о том, что процессор Tensor G4 стал последним чипом от компании Google, кото…
3 причины, по которым тонкий ремень станет незаменимым аксес…
Тонкие ремни вновь выходят на подиумы и становятся must-have в модных коллекциях этой зимы. Их изящные…
Xiaomi SU7 Ultra представят уже 29 октября…
Хотя в это мало кто верил, электрический автомобиль Xiaomi SU7 добился огромного успеха в своём сегменте …
Запущены продажи пылесоса Dreame R20…
Dreame запустила продажи обновленной модели пылесоса Dreame R20, получившей приставку «Aqua». Теперь в ко…
Рекомендации по общему и сезонному обслуживанию дорожных кат…
Дорожные катки – сложная самоходная техника, которая испытывает значительные нагрузки в процессе экспл…
Apple создала совместно с BYD революционную батарею…
Сегодня в сети появилась информация о том, что компания Apple сотрудничала с китайским гигантом в области…
Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC63Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC63
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor