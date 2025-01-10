Tesla выпустила обновлённую версию Model Y

Компания Tesla официально представила обновлённый электромобиль Model Y, предназначенный для рынков Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона. Стоит отметить, что это первое значительное обновление кроссовера с момента его дебюта в 2020 году. Изначально рестайлинг был анонсирован после того, как Tesla завершила 2024 год с сокращением объёмов поставок автомобилей по сравнению с 2023 годом — впервые за много лет продажи упали, так что менеджеры решили, что пора. При этом новый электромобиль Model Y отправят в продажу в Китае и некоторых соседних странах уже в марте, но когда обновлённая версия появится в Европе и США, на данный момент неизвестно. Компания никаких анонсов по этому поводу не делала, что, конечно, слегка смущает местную аудиторию фанатов бренда.

С другой стороны, изменения в рестайлинге во многом косметические — передняя часть стала более угловатой, а вместо круглых фар в новой версии установлена сплошная световая панель, проходящий под капотом. В задней части автомобиля вместо традиционных фонарей появилась светодиодная линия — Tesla заявляет, что это первый в своём роде стоп-сигнал, который выпустили с использованием отражающей панели. Соответственно, Tesla обновила все четыре ключевые модели (Model Y, Model 3, Model S и Model X) за последние несколько лет, что должно положительно сказаться на объёмах продаж в Китае. Это ключевой рынок для компании на данный момент, потому что местные бренды активно набирают обороты.