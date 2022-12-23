Tesla заказала у TSMC огромную партию чипов для электрокаров будущего

Вероятно, ни для кого не секрет, что крупные автомобильные компании активно потребляют микропроцессоры, так как у современных транспортных средств под капотом помимо мотора есть ещё множество умных компонентов, которые нуждаются в высокой производительности. И сегодня инсайдеры поделились информацией о том, что компания Tesla заказала у компании TSMC все мощности по технологическому процессу в 4 нанометра, которые позволяют производить чипы для автомобилей. Не совсем понятно, зачем компании такая внушительная партия чипов, ведь пока что у Tesla просто нет такого потока автомобилей, чтобы потреблять столько процессоров. Но, возможно, производитель работает над этим вопросом и вскоре ситуация изменится — кто знает.

Например, что вполне вероятно, компания Tesla планирует отправить в продажу свой новый автомобиль, который будет оборудован новой системой мультимедиа на базе более производительного современного чипа. Об этом мы ничего сказать не можем, так как точных данных нет, но ранее компания интегрировала Steam в свои автомобили, а значит, в теории она может готовить новый электрокар, который будет поставляться с более высокой производительностью на борту. И тогда новые процессоры TSMC будут пользоваться повышенным спросом, ведь сотни тысяч продаваемых автомобилей нуждаются в микрочипах как никогда. Вопрос только в том, как будут отвечать другие компании, у которых просто нет таких возможностей в плане мультимедийной системы автомобиля.
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