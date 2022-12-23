Tesla заказала у TSMC огромную партию чипов для электрокаров будущего

Например, что вполне вероятно, компания Tesla планирует отправить в продажу свой новый автомобиль, который будет оборудован новой системой мультимедиа на базе более производительного современного чипа. Об этом мы ничего сказать не можем, так как точных данных нет, но ранее компания интегрировала Steam в свои автомобили, а значит, в теории она может готовить новый электрокар, который будет поставляться с более высокой производительностью на борту. И тогда новые процессоры TSMC будут пользоваться повышенным спросом, ведь сотни тысяч продаваемых автомобилей нуждаются в микрочипах как никогда. Вопрос только в том, как будут отвечать другие компании, у которых просто нет таких возможностей в плане мультимедийной системы автомобиля.