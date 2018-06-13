Tesla запускает автопилот

Появилась информация о том, что Tesla планирует внедрение полноценного автопилота уже в августе этого года. Пока что это лишь неофициальная информация, но производитель вполне может этим заниматься. Пока что автопилот не способен работать на полную мощность и машины запускают обычно ночью или в тех районах, где поток автомобилей минимален. Однако, постепенно качество и количество автомобилей на этой платформе становится все больше, а значит совсем скоро мы увидим уже более-менее полноценную технологию для использования в реальной жизни. Вы просто сядете в авто, скажете в голосовой помощник «Отвези меня в магазин» и будете смотреть на то, как машина двигается без вашего управления. Это круто и за этим будущее — такие системы должны снизить уровень столкновений и ДТП в разы.