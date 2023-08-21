Тесты AMD Ryzen 9 7945HX3D попали в сеть

Сегодня в сеть попали результаты тестирования нового и пока что неанонсированного процессора AMD Ryzen 9 7945HX3D (это модель для ноутбуков) в синтетических тестах — и они показали, что чип с 3D V-Cache обладает внушительной производительностью в сложных задачах и особенно хорошо себя показывает в многоядерных тестах. Стоит сразу отметить, что процессор AMD Ryzen 9 7945HX3D станет первым процессором для ноутбуков с интегрированной технологией 3D V-Cache. Презентация чипа запланирована на следующую неделю, 22 августа, но результаты бенчмарков из базы данных Geekbench уже сейчас дают нам представление о том, что можно ожидать от будущего процессора. И, что самое интересное, он себя отлично показал не только в игровых задачах, но и в работе со сложным софтом.

Процессор AMD Ryzen 9 7945HX3D получил конфигурацию из 16 ядер и 32 потоков, реализованную в двухслойной CCD-структуре. Каждый CCD-слой сам по себе может похвастаться 32 МБ кэша L3, образуя общий пул в 64 МБ. Однако один из этих CCD имеет стек 3D V-cache объёмом 64 МБ, что увеличивает общий пул до 128 МБ. При этом базовая тактовая частота процессора составляет 2,3 ГГц, что на 200 МГц ниже, чем у Ryzen 9 7945HX, но максимальная частота остается той же — 5,4 ГГц. Пока что у нас нет точной информации про энергопотребление данного процессора, но инсайдеры уверяют, что потолок потребления энергии у нового чипа составляет 55 Вт. Это отличные новости для ноутбуков, потому что их можно будет эффективно охлаждать.