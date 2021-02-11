Тесты Exynos 2100 и Snapdragon 888

Exynos 2100 был выпущен как усовершенствование по сравнению с Exynos 990 и призван превзойти Exynos 990. Snapdragon 888 с улучшенной энергоэффективностью по сравнению с предыдущей моделью. Однако процессор не соответствует возможностям Snapdragon 888.

В сети опубликовали целостный результат тестирования Exynos 2100 по сравнению с Snapdragon 888 с точки зрения производительности и энергоэффективности. Тест проводился с использованием двух вариантов Galaxy S21 Ultra с процессорами Exynos 2100 и Snapdragon 888. Судя по тестам процессор Qualcomm SD888 справился со многими задачами лучше, чем Exynos 2100, а также потребляет меньше энергии.

Процессор Exynos 2100 снижает производительность при постоянной нагрузке и повышение температуры. Тестовые тесты также показывают, что Exynos 2100 имеет более высокое энергопотребление на 18-35% по сравнению с Snapdragon 888. Срок службы батареи будет нести основную тяжесть такого высокого энергопотребления.
Комментарии и отзывы Snapdragon 888
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