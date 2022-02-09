Тестирование и разгон 64-ядерного процессора AMD EPYC Milan-X 7773X

AMD Milan-X EPYC 7773X 3D V-Cache — это 64-ядерный серверный процессор со 128 потоками и 804 МБ кэш-памяти, который в настоящее время поставляется в глобальные центры обработки данных.

Эти процессоры еще официально не доступны в розничных магазинах, но китайскому создателю контента kenaide удалось приобрести и протестировать два квалификационных образца чипов на двухсокетной материнской плате SuperMicro. Процессор AMD EPYC 7773X определяется CPU-Z как ЦП 100-000000504-04, что подтверждает, что это инженерный образец с тактовой частотой на 100 МГц ниже базовых 2,2 ГГц и 3,5 ГГц и повышенными скоростями официального процессора.

Каждый процессор имеет 32 МБ L2, 256 МБ L3 и 512 МБ 3D V-Cache, что в сумме составляет 1608 МБ кэш-памяти в конфигурации, которая была протестирована с помощью Cinebench R23 и 3DMark.

Процессоры также были «разогнаны» до 4,8 ГГц с помощью утилиты EPYC Milan/Rome ES/QS Overclocking, увеличив лимит мощности с 280 Вт до 1500 Вт и подняв напряжение до 1,55 В. Эта тактовая частота 4,8 ГГц является целью, только фактическая достигнутая скорость не сообщается, а бенчмарки для разогнанных процессоров не публиковались.