Тестирование трассировки лучей для PS5 и Xbox Series в игре Ghostrunner

Играя за Джека Бегущего за привидениями, игрок должен преодолевать опасные среды, рывком, прыгая, бегая по стенам и борясь. Игрок также столкнется с врагами, с которыми нужно обращаться осторожно, так как и враги, и игрок могут быть убиты одним ударом. Джек может использовать механику под названием Sensory Boost, позволяющую ему замедлять время, уклоняться и отражать пули в воздухе. По мере прохождения истории игрок будет открывать новые способности и улучшения, которые они могут применять, используя элементы, похожие на тетромино, в сетке.