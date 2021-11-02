Тестирование трассировки лучей для PS5 и Xbox Series в игре Ghostrunner

Если вы хотите узнать больше о киберпанк-платформере Ghostrunner, разработанном польским разработчиком One More Level совместно изданным 505 Games вам будет приятно узнать, что новая игра Ghostrunner, выпущенная в конце сентября на PlayStation 5 последнего поколения на консолях Xbox Series X | S, была подвергнута тщательному апгрейду командой Digital Foundry. Предоставляем отличный обзор PS5 и Xbox того, что вы можете ожидать от трассировки лучей и игры со скоростью 60 и 120 кадров в секунду.

Играя за Джека Бегущего за привидениями, игрок должен преодолевать опасные среды, рывком, прыгая, бегая по стенам и борясь. Игрок также столкнется с врагами, с которыми нужно обращаться осторожно, так как и враги, и игрок могут быть убиты одним ударом. Джек может использовать механику под названием Sensory Boost, позволяющую ему замедлять время, уклоняться и отражать пули в воздухе. По мере прохождения истории игрок будет открывать новые способности и улучшения, которые они могут применять, используя элементы, похожие на тетромино, в сетке.
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