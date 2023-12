The Day Before провалилась спустя 4 дня после релиза

Российская видеоигра The Day Before, которую разрабатывали целых пять лет, обещала подарить геймерам открытый мир с морем зомби и быть похожей на что-то вроде The Division, только в немного ином сеттинге. Впечатляющие геймплейные трейлеры привлекли большое количество поклонников на платформу Steam, но, к сожалению, разработка шла не совсем гладко. Вскоре после демонстрации геймплея последовали задержки в релизе, да и студия Fntastic иногда публиковала весьма странные оправдания по поводу переноса релиза игры.

И когда игра всё-таки появилась на этой неделе (релиз состоялся 7 декабря), она была сильно раскритикована как геймерами, так и профильными изданиями, ведь оказалось, что это вовсе не MMO, а скорее шутер с элементами выгрузки предметов. Но и это было лишь частью проблем проекта — ещё были баги, недоработки и проблемы с сетевым кодом. Теперь, всего через четыре дня после релиза, разработчики из Fntastic объявили о закрытии студии. Дальнейшая поддержка The Day Before прекращается, и будущее игры неизвестно, хотя, скорее всего, её просто снимут с продажи и вернут всем деньги. Есть информация, что серверы останутся доступными на какое-то время, но это не точно. «Сегодня мы объявляем о закрытии студии Fntastic. К сожалению, финансово The Day Before потерпела неудачу, и у нас недостаточно средств для продолжения работы. Вся прибыль, полученная от игры, будет использована для погашения долгов перед нашими партнёрами», — сообщили разработчики студии.