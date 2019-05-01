The Elder Scrolls: Blades уже принесла разработчикам 1,5 миллиона долларов

Свойственная мобильным играм жёсткая монетизация и громкое имя дали свой плоды: The Elder Scrolls: Blades собрала большую прибыль.

По подсчётам аналитиков Blades обогатила Bethesda на 1,5 миллиона долларов за первый месяц релиза. За это время в игре было зарегистрировано около 1,3 миллиона пользователей.

Примечательно, что 73% выручки пришли из кошельков американских игроков, следующими по списку идут пользователи из Великобритании (5% выручки). В среднем, Bethesda получает с Blades 50 тысяч долларов дохода ежедневно.