The Elder Scrolls получила новое обновление

The Elder Scrolls: Blades был анонсирован в 2018 году. Наряду с мобильной версией разработчики обещали версию игры для Nintendo Switch, запуск которого планируется на начало 2020 года. Новое обновление версии 1.5 выйдет в декабре.

В обнове "Blades Town Hall" была объявлена PvP Arena. обновление принесет с собой возможность создавать гильдии и присоединяться к ним. Студия Bethesda стремится исправить все баги и недочеты, а также пожелания фанатов игры.

Разработчики обратились к поклонникам игры словами: "Мы не можем дождаться, когда вы сможете начать свой квест в Blades on the Switch, и мы уверены, что это позволит нам продемонстрировать великолепный геймплей, которого заслуживают наши фанаты. Мы глубоко ценим ваше терпение!"