The Suicide of Rachel Foster готовится к релизу в феврале

В последнее время действительно серьезных сюжетных игр очень мало, так как придумать крутую историю и воплотить её в жизнь удаётся далеко не всем. Тем не менее, на рынке видеоигр все еще есть проекты, которые могут заставить вас задуматься и напрячь извилины в поисках ответа. Яркий тому пример — игра The Suicide of Rachel Foster, которая выйдет на ПК 19 февраля 2020 года. Это крайне увлекательный проект о персонаже из начала девяностых, который оказывается в ловушке в отдалённом отеле на склоне горы, где когда-то давно произошло нечто очень страшное. Попытайтесь разгадать эту тайну или просто постарайтесь выжить. Хотя, одно другому не мешает. Очень увлекательный сюжет, который хочется узнать до конца. Будем ждать релиза с большим нетерпением.