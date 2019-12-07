The Suicide of Rachel Foster готовится к релизу в феврале

2019-12-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - The Suicide of Rachel Foster; [31]
В последнее время действительно серьезных сюжетных игр очень мало, так как придумать крутую историю и воплотить её в жизнь удаётся далеко не всем. Тем не менее, на рынке видеоигр все еще есть проекты, которые могут заставить вас задуматься и напрячь извилины в поисках ответа. Яркий тому пример — игра The Suicide of Rachel Foster, которая выйдет на ПК 19 февраля 2020 года. Это крайне увлекательный проект о персонаже из начала девяностых, который оказывается в ловушке в отдалённом отеле на склоне горы, где когда-то давно произошло нечто очень страшное. Попытайтесь разгадать эту тайну или просто постарайтесь выжить. Хотя, одно другому не мешает. Очень увлекательный сюжет, который хочется узнать до конца. Будем ждать релиза с большим нетерпением.


Комментарии и отзывы The Suicide of Rachel Foster
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