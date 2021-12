Thermalright Intros CFX термопаста с широким температурным диапазоном

Сегодня компания Thermalright представила термопасту Thermalright Intros CFX. Термопаста работает в широком диапазоне температур от -50 ° C до 150 ° C, при этом не проводя статическое электричество. Его проводимость составляет 12 Вт / мК, тепловое сопротивление составляет 0,009 ° C-см² / Вт, а удельный вес составляет 2,3 при 25 ° C. Компания не упомянула состав и вязкость термопасты. Комплект поставляется термопаста со шприцом 2 г и шпателем, поэтому термопаста может быть более вязкой. Компания пока не раскрыла цены и наличие.