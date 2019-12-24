Tiger Lake-U показывает хорошие результаты

На просторах интернета появилась довольно интересная новость о том, что компания Intel уже тестирует процессоры Tiger Lake-U, которые превосходят Ice Lake по тактовым частотам и общей производительности. Однако многие издания, даже мирового уровня, не уточняют, что Tiger Lake-U представлены в формате инженерных образцов, которые сильно отличаются от того продукта, который в итоге отправится в продажу. То есть, те частоты и показатели производительности, которые производитель показывает с новыми процессорами, не имеют ничего общего с тем, что получит обычный пользователь после покупки этого процессора для своего домашнего компьютера. Значит, пока что не стоит откладывать деньги на покупку нового процессора — дождитесь тестов.