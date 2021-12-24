TikTok становится королем интернета и свергает Google

Согласно новому отчету Cloudflare, TikTok, который в прошлом году занимал 7 или 8 место в списке самых посещаемых веб-сайтов Cloudflare, поднялся в рейтинге, чтобы вырвать корону у Google в 2021 году.

Для тех, кто не знает, Cloudflare - это американская компания, занимающаяся веб-инфраструктурой и безопасностью веб-сайтов, которая предоставляет сеть доставки контента и услуги по предотвращению DDoS-атак. Компания отслеживает данные с помощью своего инструмента Cloudflare Radar, запущенного в сентябре 2020 года. Компания заявила, что впервые TikTok получил первое место по интернет-трафику 17 февраля 2021 года, но это было всего на один день. Но после 10 августа TikTok большую часть дней лидировал в чартах. Google действительно вернулся, заняв первое место на несколько дней, но TikTok доминировал в октябре и ноябре, претендуя на корону 2021 года. Стоит отметить, что TikTok также обогнал Facebook как самую популярную платформу социальных сетей, заняв 3-е место в списке самых популярных доменов 2021 года и 2-е место в самых популярных доменах социальных сетей, за которым следуют Youtube, Twitter и Instagram .