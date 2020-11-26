Топ 15 лидеров по продаже полупроводников в 2020 году Intel, Nvidia, AMD и TSMC

Если посмотреть чисто на цифры, то Intel по-прежнему занимает все диаграммы с точки зрения проданного кремния, но IC Insights опубликовала очень интересный отчет, показывающий значительный рост продаж пары компаний, таких как AMD, Nvidia и TSMC.

Топ 15 компаний за 2019 год

IC Insight сообщает, что объем продаж Intel от поставок микросхем за весь 2020 год составит 73,9 миллиарда долларов. Это на 4 процента больше, чем в прошлом году. На втором месте Samsung с оценочным оборотом около 60,5 миллиардов долларов, что на 9 процентов больше. TSMC сохраняет за собой третье место с 45,4 миллиардами долларов, что на 31 процент больше, чем в прошлом году.

Топ 15 компаний за 2020 год

Далее по списку идут AMD и Nvidia. Nvidia растет быстрее всех, ее продажи оцениваются в 15,9 миллиарда долларов, что на 50 процентов больше, чем в прошлом году. AMD входит в топ-15. Чипы AMD смогли продать на 9,5 миллиардов долларов, и это на 41 процент больше, чем в прошлом году.

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