Топ 5 лучших браузерных стратегий 2019 года

Стратегии всегда были излюбленным жанром для тех, кто хотел не только развлечься, но и проверить свою сообразительность. Будь то игра про Древний Рим , про Древнюю Грецию или про Средние века, вы сможете почувствовать себя мудрым правителем, великим полководцем, а в случае успеха и покорителем всего мира. Сегодня мы расскажем вам о нескольких достойных внимания браузерных стратегиях.

VIKINGS: WAR OF CLANS

Перед нами кроссплатформенная игра, которая стала доступна для браузеров пару лет назад. Собрав свой клан, игрок сможет строить, осваивать знания, зарабатывать золото и получать бонусы за участие в клановых событиях. Однако интереснее всего здесь штурмовать врагов. Помимо разных классов воинов, игрокам доступны герой и шаман. Чем мощнее ваши герои, тем больше войск вы сможете создать. Несмотря на то, что бои здесь автоматические, перед схваткой нужно учитывать тип и тир войск.

ROMEWAR

Это бесплатная браузерная онлайн игра про Древний Рим с элементами стратегии. Здесь можно сражаться как с живыми игроками, так и с ботами, развивать экономику, пополняя казну, выполнять задании и, конечно, вступать в легионы. Игрок может собрать непобедимую армию легионеров, порабощая всех вокруг, а может, наоборот, встать на защиту слабых.

FORGE OF EMPIRES

Эту игру регулярно называют одной из лучших браузерных стратегий благодаря крутой фишке. Время действия здесь не ограничено одной эпохой – оно охватывает историю начиная с Каменного века и до далекого будущего. При этом в каждой эпохе предусмотрены уникальные строения, ресурсы, технологии и юниты. Есть обычные ресурсы, вроде монет и строительных материалов, а есть и уникальные, вроде мрамора или урана.

RAIL NATION

Эта игра точно придется по душе фанатам железных дорог и всего, что с ними связано. Игрок сможет пройти все этапы развития этого вида транспорта и не забывать о конкуренции. Здесь нужно заботится о вокзале, строить новые здания, улучшать старые, изучать новые технологии и, разумеется, заниматься перевозкой различных товаров, ведь экономика, это наше всё!

СПАРТА: ВОЙНА ИМПЕРИЙ

Действие этой игры разворачивается в Древней Греции в эпоху её расцвета – эти времена воспел Гомер в легендарной Илиаде. В самом начале пути игрок получает слабый полис, который нужно развивать и привести в итоге к величию. Но все не так просто. Например, вы не сможете просто получить нужного юнита, освоив технологии. Чтобы получить лучших лучников, нужно дружить с Критом, а за лучшими всадниками придется отправиться в Македонию.