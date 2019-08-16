Топ пять самых полезных овощей

Все хотят иметь крепкое здоровье. А вы знали, что согласно исследованиям, в день нужно съедать от двух до четырех порций овощей? Овощи не только насыщают наш организм полезными веществами, но и защищают от серьезных заболеваний. Сегодня мы представим список самых полезных овощей в Москве , составленный экспертами в этой области.

Морковь

Самое полезное, что есть в моркови, это бета-каротин, который помогает синтезу витамина А. Последний необходим для роста волос и ногтей, а также хорошего состояния эпидермиса. Конечно, все слышали о том, что витамин A улучшает зрение, но не все знают, как правильно есть морковь. Дело в том, что витамин А растворяется в жирах, а потому свежую морковь нужно есть с подсолнечным или оливковым маслом. Также в этом овоще можно найти магний, цинк, витамины С и Е. Наконец, по результат исследования было выяснено, что при ежедневном употреблении моркови риск развития онкологии снижается в три раза.

Лук

Итак, этот слезоточивый овощ богат витаминами С, В, РР, фтором, магнием и железом. Также лук называют натуральным «антибиотиком», который укрепляет организм – особенно во время простуды. Столь ярко выраженные антибактериальные свойства лука объясняются наличием фитонцидов. Именно они защищают организм от болезнетворных микробов. Врачи советуют вдыхать запах лука для борьбы с вирусами. Удивительно, но лук еще и способствует пищеварению, ускоряет обмен веществ и улучшает кровообращение.

Чеснок

Чеснок похож на лук тем, что он тоже является растительным концентратом витаминов и минералов, главными из которых считаются фитонциды и аллицин. Последний обладает бактерицидными свойствами, которые эффективны при борьбе с вирусами, а также снижает холестерин в крови. Еще один полезный пункт в копилку – свойства афродизиака для мужчин.

Томаты

Томаты содержат ликопин, который снижает риск возникновения рака. Также томаты богаты витамином А, натрием и калием, которые нормализуют артериальное давление. Томаты повышают уровень глюкозы, что особенно актуально для больных диабетом. Также отметим коллаген и клетчатку.

Зеленый горошек

Горошек богат белками и углеводами, при этом в нем нет жиров. Также отметим высокое содержание калия, кальция, фосфора, магния, железа, витаминов А, С, Н и витаминов группы В. Отдельно отметим наличие тиамина, нормализующего работу нервной системы. А еще горошек помогает выводить из организма радионуклиды, снижает риск инфаркта, развития гипертонии и не накапливает нитраты в отличие от тех же помидоров.

Зеленый горошек способствует выведению радионуклидов из организма. Также в нем не накапливаются нитраты. А употребление свежего зеленого горошка или других сортов гороха, позволяет снизить риск возникновения инфаркта, развития гипертонии и онкологических заболеваний.