Топовая конфигурация Mac Pro обойдется в 50 тысяч долларов

Apple Mac Pro официально доступен для заказа по начальной цене в 6000 долларов. Если клиенту понадобиться еще больше мощности и производительности, он может увеличить ее, заплатив не маленькую сумму. В максимальной конфигурации клиент получит 28 ядерный Xeon W процессор от Intel. Вам предложат 1,5 ТБ ОЗУ вместо 32 Гб.

Что качается графики, две видеокарты AMD Radeon Pro Vega II Duo. SSD будет заменен с 256 Гб на 4 Тб. Карта Afterburner для воспроизведения видео в высоком разрешении. Апгрейд составит около 50 тысяч долларов. Такое оборудование не предназначено для среднего потребителя.