Топовая версия нового Apple Mac Pro обойдется как минимум в $45 тысяч

Вчера компания Apple в рамках конференции для разработчиков WWDC представила новый профессиональный ПК Mac Pro, который удивляет не только своим необычным дизайном, но еще и мощным «железом». На мероприятии озвучили только стоимость базовой конфигурации ($6 тысяч), а вот цену топовой версии решили пока не называть. Однако журналисты подсчитали стоимость всех комплектующих такого «монстра» и озвучили сумму, в которую может обойтись покупка ПК.

Самая дорогая деталь компьютера — 1,5 ТБ оперативной памяти. Такой рекордный объем обойдется в $17,9 тысяч. 28-ядерный процессор Intel Xeon W (2,5/4,4 ГГц) стоит $7,5 тысяч, еще минимум $12 тысяч — графическую подсистему с четырьмя GPU AMD Radeon Pro Vega II. За пару твердотельных накопителей на 4 ТБ придется отдать $2,4 тысячи. В результате уже выходит порядка 40 тысяч. Плюс системный блок, материнская плата, система охлаждения, блок питания и карта Afterburner ProRes или ProRes RAW — и уже как минимум $45 тысяч. Также можно взять в комплект новый монитор Apple Pro Display XDR, который тоже был представлен вчера. Он стоит $5000, а специальная подставка к монитору — еще $1000.

В результате стоимость Apple Mac Pro может составить более $50 тысяч.