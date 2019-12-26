Топовый планшет Samsung Galaxy Tab S6 5G засветился на рендерах

Недавно стало известно, что Samsung готовит к выпуску 5G-версию топового планшета Samsung Galaxy Tab S6. Устройство с модельным номером SM-T866N было сертифицировано Bluetooth и одобрено корейский регулятором. Это означает скорый выход планшета. Также в сеть утекли скриншоты из рекламного видео, которое раскрывают дизайн предстоящей новинки. Официальная презентация Samsung Galaxy Tab S6 5G ожидается в рамках выставки CES 2020, старт которой намечен на 7 января. Там же будут представлены смартфоны Samsung Galaxy Note 10 Lite и Galaxy S10 Lite.