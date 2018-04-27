Total War: ARENA дарит премиум на 8 дней

Разработчики игры Total War: ARENA сообщают, что российские пользователи получают восемь дней бесплатного премиум-аккаунта. Это отличный вариант начать игру, ведь ресурсов дают гораздо больше. Помимо этого, была полностью переработана схема работы серверов, а клиент обновили до версии 3.1.1. В данном обновлении существенно изменили баланс отрядов дальнего боя, изменили механику работы трибол, интегрировали звуковую систему DynamicMixing, исправлено множество проблем и ошибок. Теперь игра стала более удобной для активного прохождения, а игрокам предоставляют целых восемь дней премиума. Не знаю как вы, а я пошел играть — бесплатно получить прирост ресурсов это крутой подарок. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Да и оптимизация игрового процесса должна позитивно сказаться на ощущениях от игры.